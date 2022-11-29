لتهدئة الاحتجاجات.. إيران تفرج عن 1156 شخصاً

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 1156 سجينا، بينهم أشخاص شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، في محاولة لتهدئة الشارع الإيراني الذي يواصل الاحتجاج منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، إنه "تم الإفراج عن 1156 سجيناً من مختلف سجون الدولة بناء على أمر خاص من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، لمساعدة السجناء الذين تتوفر لديهم شروط الاستفادة من الرأفة القانونية".