إيران.. الحرس الثوري يقر بمقتل 300 متظاهر في الاحتجاجات الأخيرة

اعترف قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، مساء الإثنين، بمقتل أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران.

وقال العميد حاجي زاده خلال كلمة له أمام حشد من طلاب جامعة رجائي في العاصمة طهران، إننا "خلال الأحداث الأخيرة فقدنا أكثر من 300 شخص نتيجة وفاة الشابة مهسا أميني في طهران".

وأضاف: "ليس هناك شخص سعيد جراء وفاة الشابة مهسا أميني، وبسبب هذه الحادثة الأليمة مع أننا ليست لدينا أرقام دقيقة، لكن فقدنا أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات".

وتقول منظمة حقوقية إيرانية من بينها "هرانا"، إنه "حتى يوم الجمعة الماضي، تم تسجيل مقتل 450 متظاهر بينهم 63 من المراهقين والأطفال"، مشيرة إلى أن عدد القتلى تجاوز الـ 18 ألف متظاهر.