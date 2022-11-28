طهران تعلن اعتقال "رئيس خلية" يعمل لصالح قناة "إيران إنترناشيونال"

أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين، اعتقال مَن سماه بـ"رئيس خلية" يعمل لصالح قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن.

وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة العلاقات العامة لجهاز الاستخبارات في فيلق "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري، أنه "تم اعتقال رأس خلية رئيسة تابعة لقناة إيران إنترناشيونال في مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية" الواقعة شمال غرب إيران.

وأضاف البيان "في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في مدينة خوي، قام العميل الرئيس مع قناة إيران إنترناشيونال، بالتحريض على التخريب وتقويض الأمن العام للمدينة من خلال إصدار دعوات عديدة في الفضاء السيبراني وتحريض الآخرين على الإجراءات الأمنية المناهضة".