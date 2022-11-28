طهران تعلن اعتقال "رئيس خلية" يعمل لصالح قناة "إيران إنترناشيونال"
أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين، اعتقال مَن سماه بـ"رئيس خلية" يعمل لصالح قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن.
وذكر بيان مقتضب صادر عن دائرة العلاقات العامة لجهاز الاستخبارات في فيلق "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري، أنه "تم اعتقال رأس خلية رئيسة تابعة لقناة إيران إنترناشيونال في مدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية" الواقعة شمال غرب إيران.
وأضاف البيان "في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في مدينة خوي، قام العميل الرئيس مع قناة إيران إنترناشيونال، بالتحريض على التخريب وتقويض الأمن العام للمدينة من خلال إصدار دعوات عديدة في الفضاء السيبراني وتحريض الآخرين على الإجراءات الأمنية المناهضة".
وبين أنه جرى اعتقال "العميل الرئيس خلال عملية استخباراتية وبطريقة معقدة"، فيما لم يكشف الجهاز الإيراني عن هوية الشخص المعتقل.
وكانت إيران شنت حملة ضد ناشطين بذريعة التعاون مع "إيران إنترناشيونال" التي صنفتها الخارجية الإيرانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أنها "منظمة إرهابية".
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتقل الحرس الثوري، الصحفية إلهام أفكاري، بتهمة التعاون مع "إيران إنترناشيونال"، مضيفة أن "عملية اعتقالها تمت في أثناء محاولتها الخروج من إيران".
وأعلنت "إيران إنترناشيونال" هذا الشهر، أن اثنين من صحفييها في بريطانيا "مهددان" من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وتتهم إيران الإعلام الناطق باللغة الفارسية في الخارج، بالتسبب في الاحتجاجات الأخيرة، وأدرجت وزارة الخارجية القسم الفارسي في هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، والقسم الفارسي في إذاعة فرنسا، على قائمة العقوبات.
وكان وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، قال مطلع الشهر الجاري، إن "أي نوع من التواصل مع قناة إيران إنترناشيونال سيعتبر تهديدًا للأمن القومي".