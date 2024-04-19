"نيويورك تايمز": نصف مجندي "داعش خرسان" من الطاجيك

أفاد تقرير إخباري بأن فرعًا تابعًا لتنظيم "داعش" المتشدد يستقطب نصف مجنديه من جمهورية طاجيكستان الصغيرة.

وكان مهاجرون شباب من الجمهورية السوفيتية السابقة اتُهموا بشن هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو أسفر عن مقتل 145 شخصًا نهاية الشهر الماضي.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن ميسر زارغاروفا، والدة أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرًا بالقرب من موسكو، قولها إنها حائرة وحزينة بسبب تورط ابنها.

وعلى الرغم من الفترة التي قضاها في السجن عندما كان مراهقًا، إلا أنها زعمت أنه لم تظهر عليه أي علامات للتطرف العنيف.