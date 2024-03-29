طاجيكستان تعتقل 9 أشخاص على خلفية هجوم موسكو

قال مصدر في الاستخبارات الطاجيكية أنه تم اعتقال 9 من سكان إحدى ضواحي العاصمة دوشانبه "لاتصالاتهم مع منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى كروكوس" في مقاطعة موسكو، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفستي".

وبحسب المصدر الذي تحدث للوكالة الروسية فقد "تم اعتقال 9 من سكان منطقة وخدات، بضواحي العاصمة الطاجيكية لصِلاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي، في 22 مارس، ولصِلاتهم مع تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرًا إلى أن" قوات من الأمن الروسي موجودة في العاصمة دوشنبه شاركت أيضًا في عملية الاعتقال".