طاجيكستان تعتقل 9 أشخاص على خلفية هجوم موسكو
قال مصدر في الاستخبارات الطاجيكية أنه تم اعتقال 9 من سكان إحدى ضواحي العاصمة دوشانبه "لاتصالاتهم مع منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى كروكوس" في مقاطعة موسكو، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفستي".
وبحسب المصدر الذي تحدث للوكالة الروسية فقد "تم اعتقال 9 من سكان منطقة وخدات، بضواحي العاصمة الطاجيكية لصِلاتهم مع الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم الإرهابي، في 22 مارس، ولصِلاتهم مع تنظيم داعش الإرهابي"، مشيرًا إلى أن" قوات من الأمن الروسي موجودة في العاصمة دوشنبه شاركت أيضًا في عملية الاعتقال".
ووقع هجوم دامٍ تخلله إطلاق نار وإلقاء قنابل حارقة على الموجودين في حفل موسيقي بقاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في منطقة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو، مساء يوم الجمعة الماضي 22 مارس الجاري، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة التحقيق، فقد لقي 143 شخصًا حتفهم نتيجة الهجوم.
وتم اعتقال منفذي الهجوم الأربعة والذين يحملون الجنسية الطاجيكية، يوم 23 مارس في مقاطعة بريانسك، القريبة من أوكرانيا، وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنهم حاولوا الهرب وكانوا يتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "منفذ" لهم للعبور إلى الجانب الآخر من الحدود.
في المقابل أعلنت "داعش خراسان" مسؤوليتها عن الهجوم. وقررت محكمة موسكو وضع المتهمين تحت ذمة التحقيق وهم: داليرجون ميرزويف، ومورودالي راتشاباليزودا، وفريدون شمس الدين، ومحمد سوبير فايزوف، ووجهت المحكمة إليهم تهمة ارتكاب عمل إرهابي أدى إلى سقوط قتلى.