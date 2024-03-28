المحققون الروس: منفذو هجوم موسكو تلقوا أموالا "ضخمة" من كييف

أكدت لجنة التحقيق الروسية الخميس أن منفذي الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو تلقوا أموالا من أوكرانيا، فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم.

وقالت اللجنة عبر تلغرام إن "المحققين لديهم معلومات تؤكد أن منفذي الهجوم تلقوا مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا، استخدمت في التحضير لهذه الجريمة".

كما أعلنت روسيا، في سياق متصل، أنها أوقفت مشتبها به بتهمة المساعدة في تمويل المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء الجمعة الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو.