المحققون الروس: منفذو هجوم موسكو تلقوا أموالا "ضخمة" من كييف
أكدت لجنة التحقيق الروسية الخميس أن منفذي الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو تلقوا أموالا من أوكرانيا، فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم.
وقالت اللجنة عبر تلغرام إن "المحققين لديهم معلومات تؤكد أن منفذي الهجوم تلقوا مبالغ كبيرة وعملات مشفرة من أوكرانيا، استخدمت في التحضير لهذه الجريمة".
كما أعلنت روسيا، في سياق متصل، أنها أوقفت مشتبها به بتهمة المساعدة في تمويل المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء الجمعة الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو.
وقالت لجنة التحقيق الروسية "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في تمويل الإرهابيين واحتجازه. وسيطلب المحققون من المحكمة حبسه احتياطيا".
من جهته، اعتبر متحدث باسم البيت الأبيض أن القادة الروس يحاولون نشر "دعاية سخيفة" حول هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وهو "المسؤول عنه وحده".
وندد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أمام الصحافيين ب"دعاية سخيفة" تقوم بها روسيا، بعدما اتهمت لجنة التحقيق الروسية منفذي الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو بتلقي أموال من أوكرانيا وبانه كانت لهم صلات "مع القوميين الأوكرانيين"، فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم.