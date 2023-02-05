تقرير: إسقاط المنطاد لن يوجه "ضربة قاتلة" للعلاقات بين أمريكا والصين

وقال لايل موريس، المدير السابق لشؤون الصين في مكتب وزير الدفاع الأمريكي: "كانت هذه ضربة كبيرة جدًا لعامل الثقة لدى الأمريكيين في العلاقات الأمريكية الصينية.. لم يكن التجسس الصيني أبدًا في مقدمة الوعي العام الأمريكي، وإذا كان هناك أي شخص لا يزال يشكك في تهديد الصين أم لا، فهذا انتهى إلى حد كبير".

وعلى المدى القصير، يجادل المشرعون من الحزب الجمهوري بأن بايدن "بحاجة إلى أن يصبح أكثر صرامة بشأن الصين"، وفقا للمجلة التي أشارت إلى تصريحات مسؤول كبير في وزارة الخارجية الجمعة، دعا فيها إلى اتخاذ "موقف صارم" بشأن بكين باعتبار أن وجود المنطاد "انتهاك واضح للسيادة الوطنية".

وفي بكين، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا السبت احتجاجا على قرار بايدن بإسقاط المنطاد، واصفة العملية بأنها "رد فعل مبالغ فيه وانتهاك خطير للممارسات الدولية"، محذرة من أن الصين تحتفظ بالحق في "اتخاذ مزيد من الردود إذا لزم الأمر".