إسقاط "المنطاد" يشعل التوترات.. ومخاوف من "الانتقام" الصيني

لا تزال أزمة "المنطاد الصيني" تتصدر عناوين الصحف العالمية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة إسقاط المنطاد فوق المحيط الأطلسي، في خطوة قوبلت بترحيب "فاتر" من قبل الوسط السياسي الأمريكي.

يأتي ذلك فيما تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، تقارير أخرى تحذر من "الانتقام" الصيني، وذلك بعدما نددت الأخيرة بعملية إسقاط المنطاد وألمحت إلى أنها تحتفظ بـ"حق الرد الفوري".

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، أوردت الصحف تقارير ميدانية تتحدث عن هجوم روسي "متعدد الجبهات" يزعم شنه خلال الأيام المقبلة تزامناً مع الذكرى الأولى للغزو، وسط مخاوف من رفع مستوى التهديد النووي من قبل موسكو بسبب اعتزام كييف استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم.

إسقاط "المنطاد الصيني".. ونهاية "أزمة دراماتيكية"

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسقاط منطاد "التجسس" الصيني المزعوم أمس السبت، يعد نهاية لفصل دراماتيكي في أزمة دبلوماسية عصفت بجهود إحياء العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد خمسة أيام من تحليقه فوق الأراضي الأمريكية.

وأفادت تقارير بأنه تم إسقاط المنطاد الصيني المشتبه به قبالة ساحل المحيط الأطلسي، بالقرب من ولاية كارولينا الجنوبية، بعد فترة وجيزة من إغلاق إدارة الطيران الفيدرالية المجال الجوي وتعطيل جميع الرحلات الجوية في المنطقة، حيث أعلنت الإدارة في وقت سابق أمس أن القرار "كان ضمن جهود تتعلق بالأمن القومي".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأزمة التي استمرت لأيام وضعت ضغوطاً جديدة على علاقة كانت مشحونة بالفعل بين القوتين العظميين، مما دفع إدارة الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة، إلى تأجيل زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى بكين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين قولهم عقب الإبلاغ عن عملية إسقاط المنطاد الصيني، إن هذا النوع من المناطيد يعد جزءاً من برنامج مراقبة عسكري صيني واسع النطاق يجرى منذ سنوات. وأضافوا أن المنطاد كان يحتوي على "بعض معدات الاتصالات المتطورة، وكانت مهمته مراقبة المواقع الاستراتيجية" للولايات المتحدة.