أمريكا تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اليوم السبت، إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني ردًا على "انتهاك غير مقبول" للسيادة.

وذكرت وكالة رويترز أن المنطاد أسقط قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.

وتعليقا على العملية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون)، يوم الأربعاء، إسقاط منطاد التجسس الصيني في أقرب وقت ممكن، وأشاد بمن فعلوا ذلك اليوم.

وأضاف بايدن للصحفيين: "لقد نجحنا في التخلص منه، وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".

وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات، منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت؛ بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي".

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يُشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق في أنحاء البلاد، فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

ولم يوضح الرئيس، الذي لم يتحدث من قبل عن واقعة المنطاد، ما هو الإجراء الذي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذه.