عول عليه ماكرون.. اشتباكات إثر اقتحام المعرض الزراعي في فرنسا

وأضاف دوزون: "هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا"، لافتاً أن المعرض الزراعي هو معرض للزراعة الفرنسية التي تعاني كثيراً بسبب القرارات سواء الأوروبية أو السلطات الفرنسية نفسها".

وتابع: "استقبال المزارعين لرئيس الجمهورية في المعرض الزراعي هو بالتأكيد دليل على أن الرئيس قد فقد صوابه بالفعل"، مبينا: "لقد أدرك الفرنسيون أن الزراعة ضرورية... ولم يفهم الرئيس بعد رسالتهم... فالمزارعون يقاتلون من أجل بقائهم".

وأضاف: "إنهم يتوقعون من رئيس الدولة أن يتخلى عن كل هذه البيروقراطية والمعايير التقييدية للغاية التي تقع على عاتق المزارعين".

وبدوره، قال الأمين العام لمعهد جنيف الدولي لأبحاث السلام، وأستاذ الدبلوماسية والعلاقات الدولية، هشام لهميسي، لـ"إرم نيوز"، إن "المعرض الزراعي كان دائما فرصة للمزارعين لكشف الصعوبات التي يواجهونها والتعبير عن شكواهم لرئيس الجمهورية".

افتتاح المعرض بالتزامن مع الاحتجاجات

وأوضح الباحث الفرنسي، أن افتتاح المعرض هذا العام يتزامن مع حركة احتجاجية قوية للغاية من قبل المزارعين في فرنسا وبشكل عام في أوروبا، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الأسعار.

وأضاف: "هذا ما يفسر جزئياً أحداث العنف التي أحاطت بزيارة ماكرون، لكن بشكل أكثر عمومية، فإن هذا النوع من الحوادث قد يتضاعف في فرنسا بسبب الانفصال العميق الذي يعارض النخب وغيرهم من منفذي السلطة الحقيقية وبقية الفرنسيين".

ولفت إلى أن ضعف الهيئات الوسيطة التي يمقتها ماكرون وغياب الرؤية يفسران أيضا ضعف الحوار الاجتماعي في فرنسا وسياق الاحتجاج الذي نراه في كل مكان تقريبا.