فرنسا.. المزارعون يتهمون ماكرون بـ "زرع" بذور العاصفة

وبحسب "رويترز"، يحتج المزارعون في جميع أنحاء أوروبا، مطالبين بدخل أفضل، والحد من البيروقراطية، ويشكون من المنافسة غير العادلة مع السلع الأوكرانية الرخيصة، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعفى الواردات الغذائية الأوكرانية من الرسوم الجمركية في 2022، لدعم اقتصاد البلاد بعد الحرب الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن جان لوفيفر، وهو عضو في أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، أن بعض المزارعين سيحاولون منع الرئيس ماكرون من دخول المعرض التجاري، "وإذا دخل فسوف يعكرون صفو زيارته".

وفي علامة أخرى على مدى توتر العلاقات بين المزارعين والحكومة، ألغى ماكرون جلسة نقاش كان يود عقدها في المعرض الزراعي مع المزارعين، وشركات تصنيع الأغذية، وتجار التجزئة، بعد أن قال ممثلو نقابات المزارعين إنهم لن يحضروا.

يعد معرض باريس للزراعة حدثاً كبيراً في فرنسا؛ إذ يجذب نحو 600 ألف زائر على مدار 9 أيام.