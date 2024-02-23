بعد البق.. حشرة "اليرقة الموكبية" تغزو فرنسا

بعدما هدد بق الفراش عاصمة النور الفرنسية وغزاها بجنون، حشرة جديدة تهدد الإنسان والطبيعة في فرنسا، اليرقة الموكبية، معاناة قديمة جديدة لكنها بإحصائيات أعلى هذه السنة.

موطنها الأصلي غابات الصنوبر جنوب شرق فرنسا، وبفضل المناخ المعتدل انتشرت تدريجيا نحو الشمال هذا العام مسببة حالة طوارئ لأكثر من 250 بلدية في الشمال الفرنسي، مع العمل على إيجاد مبيد حشري للتخلص منها، حيث إن علاجها الوحيد يكمن في المبيد المصرح به والمسمى BTK، إلا أن استخدامه لمدة طويلة يقتل الشجر والتربة ويخضع لرقابة شديدة؛ بسبب مساوئ استخدامه مع الوقت.

شعرها لاذع للغاية ويحتوي على بروتين سام قادر على اختراق جلد الإنسان عند ملامسته، كما أن ملامستها قد تسبب أعراضا مثل البثور أو التهاب الملتحمة أو مشاكل في الجهاز التنفسي، تغزو الأشجار على هيئة موكب متصل من مئات الحشرات سوية وهو سبب تسميتها باليرقة الموكبية، تضاعفت أعداد أعشاشها مرتين أو ثلاثة مقارنة بالعام الفائت، كما أن مئات الأشجار في إقليم إيفلين الفرنسي اضطُرت البلديات لقطعها بسبب أعشاش هذه الحشرة، التي يحاول المزارعون إيقاعها بمصائد تُصنع يدويا حول الجذوع من أجل التخلص منها.

الكلاب التي تداعبها أحيانا يمكن أن تصاب بالنخر؛ وهو مرض يصيب مفصل الورك ويسبب إعاقة أو شللا وأحيانا أخرى قد يؤدي للموت، كما أن اليرقة الموكبية تتحول في نهاية فصل الشتاء إلى فراشات تضع بيوضها من جديد في أشجار الصنوبر.