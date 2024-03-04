مانيلا تحث الصين على حل النزاعات البحرية سلميًّا

قال وزير الخارجيّة الفيليبيني إنريكي مانالو لوكالة فرانس برس اليوم الإثنين إنّ بلاده تحضّ الصين على "التوقّف عن مضايقتنا" وتريد حلّ النزاعات البحريّة بين مانيلا وبكين سلميًّا.

وكان مانالو يتحدّث على هامش قمّة خاصّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وأستراليا في ذكرى مرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات بينهما.

وتأتي تصريحاته في أعقاب سلسلة حوادث بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ودافع الوزير الفيليبيني عن سياسة حكومته المتمثّلة في الإعلان عن المناورات الصينيّة في هذه المياه المتنازع عليها، مثل المرور الأخير لسفن حربيّة قرب جزيرة سكاربورو.