خبراء: الصين قد تفرض حصارا على تايوان

استبعد خبراء أمريكيون، أن تلجأ الصين لغزو تايوان عسكريا، وقالوا إن بكين قد تلجأ إلى فرض حصار على الجزيرة، قد يدفع الولايات المتحدة للتدخل، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز أبحاث السياسة الخارجية للدراسات الإستراتيجية والدولية "CSIS".

وأظهر الاستطلاع، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر الأمريكي"، أن 63% من بين 52 خبيرًا أمريكيًا، "واثقون إلى حد ما" من أن الجيش الأمريكي سيتدخل إذا فرضت بكين الحصار على تايوان.

ويرى الخبراء، أن الحصار المتوقع يشمل تطويق تدفق البضائع إلى تايوان عبر وسائل غير عسكرية، ومن ذلك استخدام نظام التفتيش الجمركي الصارم الذي يضغط على حركة المرور البحرية إلى موانئ الجزيرة.