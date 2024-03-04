بزنس إنسايدر: الصين لن تتخلى عن دبلوماسية "الذئب المحارب"

رأى تقرير لموقع "بزنس إنسايدر"، أن الدبلوماسية الصينية لن تستغني عن سياسة "الذئب المحارب".

وتشتهر دبلوماسية الذئب المحارب، بنهجها المتغطرس والعدائي، وغالبًا ما تنطوي على إهانات وادعاءات جامحة.

ويأتي ما خلص إليه تقرير "بزنس إنسايدر" بعد تصريح الدبلوماسي الصيني المخضرم، ليو جيان تشاو، الذي أكد أن بلاده لم تستخدم دائمًا أسلوب "الذئب المحارب" في دبلوماسيتها، ولا تنوي العودة إلى هذا الأسلوب.

ويرى خبراء أن الأسلوب العدواني للدبلوماسية هو أداة تستخدمها الصين عند الضرورة، وليس استراتيجية محددة.

ومن المتوقع أن يحمي الدبلوماسيون صورة الصين بشراسة، وقد يواجه الدبلوماسيون الذين يتعاطفون أكثر من اللازم مع الأجانب، عواقب، بحسب الموقع الذي يضيف "على الرغم من أن الصين قد تخفف من حدة خطابها، إلا أن ذلك مجرد إعادة تقويم وليس تغييرًا جوهريًّا".

ويتابع التقرير: "أخذت قيمة الصدمة لدبلوماسية الذئب المحارب في التضاؤل، بعد أن اعتادت الدول على عدوانية الصين. ومع ذلك، سيستمر استخدام الدبلوماسية الحازمة حسب القضية المطروحة".