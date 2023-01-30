بلينكن: يجب مواصلة العمل لمواجهة "تصرفات" إيران

وأضاف الوزير الأمريكي: "بالنسبة للولايات المتحدة ولكثير من شركائنا في المنطقة، من المهم جدًّا أن نواصل مجابهة التصرفات المختلفة لإيران في المنطقة وخارجها والتصدي لها كلما اقتضت الضرورة".

وكان وزير الخارجية القطري، أعلن أمس الأحد، أنه "حمل رسالة من أمريكا إلى إيران، بشأن الاتفاق النووي".

وقال آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "من وجهة نظرنا، هناك الآن فرصة جيدة لحل المشاكل المتعلقة بالاتفاق النووي، والولايات المتحدة أعطتنا سلسلة من الرسائل بخصوص موضوع متصل بشكل غير مباشر بالمفاوضات النووية لإيصالها إلى إيران".