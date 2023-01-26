البرهان وآبي أحمد يبحثان ملفات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن السودان وإثيوبيا "متوافقان ومتفقان" حول كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.
وقال البرهان إن "الوثائق والآليات الفنية تمثل المرجعية الأساسية بشأن قضايا الحدود بين البلدين".
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي أجراها البرهان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، اليوم الخميس، في أول زيارة له عقب تصاعد التوتر الحدودي بين البلدين، للتوسط بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.
وشدد "البرهان" خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميًا ودوليًا".
وأشار "البرهان" إلى أن "تجربة السلام في إقليم تيغراي تعد مشرّفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا".
وأطلع "البرهان" رئيس الوزراء الأثيوبي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.
بدوره، أوضح آبي أحمد أن "الغرض من الزيارة هو إظهار التضامن مع السودان، والوقوف معه في هذه المرحلة المهمة من مسيرته السياسية".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "السودان وإثيوبيا يزخران بكل عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه، والأرض، والموارد البشرية"، مضيفًا: "يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين بلدينا".
وأشار إلى "ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب في البلدين، التي أدت إلى انفصال الجنوب عن السودان، وتيغراي عن إثيوبيا، واللجوء للحوار في كافة القضايا الداخلية".
وأكد آبي أحمد أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء".
ولفت آبي أحمد إلى أنه "لن يقدم مقترحات جديدة، وأنه يثق بقدرة السودانيين على تجاوز قضاياهم السياسية".