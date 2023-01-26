البرهان وآبي أحمد يبحثان ملفات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن السودان وإثيوبيا "متوافقان ومتفقان" حول كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وقال البرهان إن "الوثائق والآليات الفنية تمثل المرجعية الأساسية بشأن قضايا الحدود بين البلدين".

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي أجراها البرهان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، في القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، اليوم الخميس، في أول زيارة له عقب تصاعد التوتر الحدودي بين البلدين، للتوسط بين أطراف الأزمة السياسية في السودان.

وشدد "البرهان" خلال اللقاء على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميًا ودوليًا".

وأشار "البرهان" إلى أن "تجربة السلام في إقليم تيغراي تعد مشرّفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا".