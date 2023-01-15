البرهان يحذر السياسيين من "التدخل" في شؤون الجيش السوداني

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، السياسيين من "مغبة التدخل والحديث في شؤون الجيش"، ونصحهم "بالانشغال بترتيب صفوفهم".

وأوضح البرهان خلال حديثه في ختام فعاليات مهرجان الرماية السنوي للقوات المسلحة السودانية 67 بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، أن "القوات المسلحة ستدعم التحول الديمقراطي وكافة الخطوات التي تقود إلى الانتقال الديمقراطي".

وجدد تأكيده أن "القوات المسلحة ستكون تحت القيادة المدنية عندما تتحقق الظروف المناسبة"، وأوضح أن الجيش السوداني "محترف ونظامي وملتزم بالقوانين الدولية".