وزير الخارجية القطري ينقل رسائل أمريكية إلى إيران بشأن الاتفاق النووي
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تلقي طهران رسائل من "الأطراف الأخرى للاتفاق النووي"، عبر وزير الخارجية القطري، الذي يزور إيران.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عبداللهيان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بعد محادثاتهما في طهران يوم الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وقال الوزير الإيراني: "نشكر قطر على جهودها في مجال رفع العقوبات، وسعيها لإعادة جميع أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) إلى التزاماتها. واليوم تلقينا رسائل من الأطراف المقابلة عبر وزير خارجية قطر".
وأضاف أنه خلال محادثاته مع وزير الخارجية القطري، "أشار إلى الدور غير البناء والإجراءات التدخلية لأمريكا والدول الأوروبية الثلاث في أعمال الشغب الأخيرة في إيران"، بحسب تعبيره.
وتابع: "لكن فيما يتعلق بجهود قطر ونقل الرسائل في حل موضوع الحوار لرفع العقوبات، نرحب بأي مبادرة يتخذها أصدقاؤنا في قطر".
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري، خلال المؤتمر الصحفي، إنه "حمل رسالة من أمريكا إلى إيران، بشأن الاتفاق النووي".
وأضاف آل ثاني: "من وجهة نظرنا، هناك الآن فرصة جيدة لحل المشاكل المتعلقة بالاتفاق النووي، والولايات المتحدة أعطتنا سلسلة من الرسائل بخصوص موضوع متصل بشكل غير مباشر بالمفاوضات النووية لإيصالها إلى إيران".
وعند سؤاله عن إمكانية إجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، أجاب وزير الخارجية القطري بأن "العلاقات الإيرانية القطرية مهمة للغاية للاستقرار الإقليمي، وقطر تبحث دائمًا عن علاقات دول المنطقة مع إيران".
وشدد على أن "المفاوضات النووية عامل مهم للاستقرار في المنطقة"، مضيفاً: "نحاول القضاء على سوء التفاهم للعودة إلى الاتفاق".