هل ينجو نتنياهو من تحقيقات المسؤولية في "طوفان الأقصى"؟

وذكرت على لسان المحلل السياسي، شالوم يروشالمي، أنه "بعد أن يلقي كل الاتهامات عليهما بالأساليب التي يعرفها جيدًا، يستطيع نتنياهو تبرئة ساحته، وكأن الأمر سينفعه"، مضيفًا أن نتنياهو "بدأ بالفعل بث هذه الروح عبر جميع القنوات التي يملكها".

خلافات جذرية

وكشف أن الوقت الراهن يشهد خلافات جذرية بشأن أهداف الحرب الحالية، مشيرًا إلى أن ثمة روايات بأن غالانت يريد الحرب على جبهتين (أي ضد حركة حماس وميليشيات حزب الله) بينما يحول نتنياهو بينه وهذا التوجه.

وبلغ الصراع بين نتنياهو وغالانت ذروته في الوقت الراهن؛ إذ رُصدت مواقف يومية عديدة تؤشر على أزمة غير طبيعية بين الاثنين.

وبحسب الصحيفة، منعت عناصر أمنية تابعة لـ "الشاباك" غالانت في إحدى المرات من دخول مكتب نتنياهو. وفي المقابل وردت شكوى ضد رئيس مكتب وزير الدفاع الذي طلب تسجيل مداولات أمنية مغلقة.

ورأت أن محاولة تسجيل المداولات على الأرجح، تعد خطوة استباقية من جانب وزير الدفاع لـ "الاستعانة بالتسجيلات أمام لجنة التحقيق الرسمية التي ستتشكل"، في إشارة إلى التحقيق في إخفاقات "طوفان الأقصى".

نتنياهو لن ينجو

وبحسب ما أوردته الصحيفة "عارض نتنياهو في البداية تشكيل مجلس وزاري مصغر للحرب (مجلس ثلاثي يضم نتنياهو وغالانت وبيني غانتس فقط)، وأرجأ الأمر لأيام؛ إذ يخشى على ما يظهر التعاون بين 3 جنرالات، يكنون له العداء ليس من اليوم فقط – يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي أيزنكوت"، والأخير هو شريك غانتس في حزب "معسكر الدولة" وانضم أخيرًا لحكومة نتنياهو كوزير بلا حقيبة مع نواب آخرين من الحزب ذاته.