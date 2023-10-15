"طوفان الأقصى" يكشف حقيقة العلاقة بين روسيا وإسرائيل‎

كشف تقرير أن الأحداث الجارية في قطاع غزة بعثت على الارتياح بالنسبة لموسكو مع تحول تركيز الولايات المتحدة من مساعدة أوكرانيا إلى إمداد إسرائيل بالعتاد والأسلحة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى لسنوات إلى إقامة ما سمّاه علاقة "معقدة" مع الكرملين، وحافظ على علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا وعلاقاتها الدافئة مع إيران العدو اللدود لإسرائيل، فشل في قلب التعاون بين روسيا وإسرائيل رأسًا على عقب.

وأردفت: "ظل الزعيمان على اتصال عبر الهاتف، فيما أعلن نتنياهو عن اتباع نهج عدم الانحياز في التعامل مع الحرب في أوكرانيا، ورفض تقديم المساعدات الفتاكة أو أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، على الرغم من الضغوط الغربية".

وتابعت: "أما الآن وبعد الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل، فيبدو أن الأحاديث بينهما قد توقفت".