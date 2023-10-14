روسيا تعلّق على محاولات الغرب اتهامها بدعم حماس عسكريًا

علّقت روسيا، اليوم السبت، على محاولات الدول الغربية اتهامها بالتورط في تزويد حماس بالأسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هذه الاتهامات بأنها مجرد "تكهنات".

وأضافت زاخاروفا: "تنتشر التكهنات في الدول الغربية حول تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واتهام روسيا بالتورط في تزويد الهيكل العسكري لحماس بالأسلحة والذخيرة".

وتابعت: "بل هناك تلميحات حول وجود مؤسسة مزعومة روسية لإنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة في قطاع غزة".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن بلادها "أنشأت أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات فعالية وثباتًا من الناحية العملية والتشريعية في تنفيذ التعاون العسكري الفني مع الشركاء الأجانب".

وأردفت : "إننا ندعو باستمرار إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نظام أنظمة مراقبة الصادرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مثل ضمان سيطرة الدولة على تداول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة طوال دورة عملها بأكملها؛ ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة".