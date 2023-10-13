بوتين يشبه حصار غزة بحصار النازيين للينينغراد

شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بحصار ألمانيا النازية للينينغراد في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة غير مقبول، داعيًا إلى التوصل إلى حل للصراع من خلال الوساطة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد مشاركته بقمة رابطة الدول المستقلة - تضم دولًا من الاتحاد السوفيتي السابق- المنعقدة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان: "لقد واجهت إسرائيل، بالطبع، هجوما غير مسبوق، والذي لم يحدث قط في التاريخ، وليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضًا من حيث طبيعة التنفيذ والقسوة".

وأردف: "حسنًا، ماذا يمكنني أن أقول، يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية..إسرائيل ترد على نطاق واسع وبأساليب وحشية للغاية".



وتابع: "بالمناسبة، ليس الجميع في قطاع غزة يدعمون حماس. ليس الجميع. هل ينبغي أن يعاني الجميع؟ بما في ذلك النساء والأطفال؟".



وزاد: "بالطبع، نحن نفهم منطق الأحداث، ولكن على الرغم من كل التشدد من الجانبين، ما زلت أعتقد أننا، بالطبع، بحاجة إلى التفكير في السكان المدنيين".



وحول مصير المواطنين الروس المقيمين في إسرائيل، أشار بوتين إلى استعداد بلاده "في أي لحظة عندما تكون هناك ظروف لذلك (إخلاء الروس)، هناك تفجيرات هناك كل يوم. إذا أراد أحد مغادرة إسرائيل، فيرجى القيام بذلك في أي لحظة".



وبين أنه سيحيل هذه المسألة إلى وزارة الخارجية، ووفقا له، فإن "روسيا مستعدة للمساعدة إذا أراد شخص ما مغادرة الأراضي الإسرائيلية بشكل عاجل ومن أجل الحصول على المساعدة اللازمة، عليه الاتصال بالسفارة الروسية".

من جانب آخر، أعلن بوتين، أن قوات حفظ السلام الروسية ستبقى في إقليم "كاراباخ" المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقال في ذات المؤتمر الصحفي: "رسميًا، ستكون قوات حفظ السلام لدينا هناك حتى نوفمبر 2025".

وأضاف أنه "سيتعين علينا بالطبع، في الحوار مع الشركاء، تحديد وحل مسألة ماذا وكيف سنفعل في المستقبل القريب، لكننا سنقرر ذلك خلال المفاوضات".

وحول نية أرمينيا الانسحاب من الرابطة علق قائلًا: "بقدر ما أفهم، فإن أرمينيا لن تقوم بذلك".

وفي سياق مختلف، أكد بوتين أن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك في دول الرابطة أمر مهم للغاية، وقد اتفق الجميع على ذلك وأعربوا عن رغبتهم في تطويره.

وأضاف: "هذا أمر مهم للغاية، إنشاء نظام دفاع جوي، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن هذا عنصر يكفل ضمان أمن جميع بلداننا. لذلك، اتفق الجميع على ذلك".

وتابع الرئيس الروسي: "سنشارك بهذا، مع الأخذ في الاعتبار الخبرة التي اكتسبناها خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".