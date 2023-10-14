نتنياهو لجنود مشاة قرب غزة: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟"

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سؤالاً إلى جنود مشاة في منطقة غلاف غزة، يقول: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة"، وذلك في إشارة إلى مرحلة اجتياح غزة براً.

وحسب بيان عن مكتبه، فإن نتنياهو زار جنودا مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة، اليوم السبت، ونشر المكتب تسجيلا مصورا مصاحبا للبيان ظهر فيه نتنياهو وهو يوجه للجنود ذلك السؤال.