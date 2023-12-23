تقرير يحذر بايدن من "اتباع غرائزه".. ترامب قد يكون المستفيد الأول

حذّر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه قد يفقد حظوظه في مواجهة غريمه الأكثر احتمالاً، دونالد ترامب، إذا استمر بتتبع غرائزه الداعمة لإسرائيل، وتجاهل الواقع الذي يُشير إلى تراجع شعبيته، ووجود أصوات معارضة حتى من أقرب داعميه وحلفائه.

وبحسب التقرير، فإنه مع تحول المزيد من الديمقراطيين لصالح وقف إطلاق النار وفرض شروط على المساعدات العسكرية، قد يجد الرئيس نفسه، في لحظة ما، تابعًا وليس قائدًا.

ووصفت الصحيفة البريطانية ما حدث في مجلس الأمن، أمس الجمعة، بالتسوية الفوضوية التي من الممكن أن تقود إدارة بايدن، الرافضة بشكل مطلق لوقف إطلاق النار في غزة، إلى مزيد من العزلة العالمية، وتقوّض فرص الرئيس الأمريكي، شخصيًا، بالفوز في انتخابات 2024، على ضوء تنامي خلافاته مع حزبه الديموقراطي وفقدان تأييد شريحة واسعة من الناخبين الأمريكيين، خصوصًا الشباب.

وقال التقرير إن القرار الذي تم تمريره بعد أيام من التأجيل ليتوافق مع الرغبة الأمريكية ويحول دون استخدامها للفيتو، لم يحظَ حتى بالموافقة الأمريكية، واكتفت الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت؛ بحجة أن القرار لا يتضمن إدانة لهجوم حركة حماس.