"نيويورك تايمز": نتنياهو قد يستغل خلافه مع بايدن في حملته الانتخابية

تطرقت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، اليوم الخميس، إلى الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أن بايدن انتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة، مؤخرًا، بينما نقلت عن محللين قولهم إن نتنياهو قد يحاول استغلال هذا الخلاف لحشد الدعم المحلي وإحراز فائدة سياسية.

ووفق الصحيفة، فإن "حكومة نتنياهو باتت مهددة بالخطر بسبب الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أقرب حلفائها حول وضع قطاع غزة بعد الحرب، في حين أن التساؤلات لا تزال قائمة حول دعم أمريكا غير المحدود لإسرائيل في حربها على القطاع".

إلا أن "نيويورك تايمز" ذكرت في المقابل أن "هذا الخلاف قد يشكل نقطة قوة لدى نتنياهو الذي يسعى إلى إطلاق حملة انتخابية محتملة بعد بضعة أشهر"، وذلك نقلاً عن إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، الذي أضاف أن الحملة قد تكون تحت شعار: "أنا القائد الذي يمكنه الوقوف في وجه بايدن ومنع قيام دولة فلسطينية".

وقبل يومين، قال بايدن إن إسرائيل تخاطر بخسارة الدعم الدولي لها بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والذي أودى بحياة آلاف المدنيين، بالإضافة إلى انتقاده حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، قائلاً: "إنها لا تريد على الإطلاق ما يؤدي إلى حل الدولتين".

كما اقترح الرئيس الأمريكي أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة بعد الحرب، وأن يشكل هذا جزءًا من إقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن نتنياهو رفض هذه الفكرة بتاتًا.