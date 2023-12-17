مع استمرار بايدن في دعم إسرائيل.. هل أصبحت واشنطن في عزلة؟

"بايدن" يستمر في دعم إسرائيل على حساب سياسة أمريكا الخارجية.. هذا ما ذهب إليه تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

التقرير لفت إلى أن إدارة بايدن اعترفت بدعم ثابت لحق إسرائيل في تدمير حماس، حتى مع اعترافها بوجود تجاوزات؛ ما يمكن أن يفرض ثمنًا على سياسة الرئيس بايدن داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مسؤول كبير في إدارة بايدن أوضح أن التكلفة الدبلوماسية يمكن أن تكون شيئا غير ملموس بشكل عام، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تنظر إليها بشكل إيجابي وأن تكون على استعداد لدعمها، وأن ترغب في التعاون، إلا أنه عندما يكون الرأي العام في العديد من البلدان عدائيًا، فإن ذلك يجعل من الصعب كسب الدعم للقضايا التي نهتم بها.

التقرير لفت إلى أن عزلة الولايات المتحدة ظهرت بشكل واضح في المحافل الدولية كالأمم المتحدة، إذ كانت أمريكا وحدها تقريبا في معارضة قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

التقرير ختم بأن شركاء إدارة بايدن الرئيسيين في الدول العربية، يشعرون بالاستياء الشديد من استمرار دعم أمريكا لإسرائيل بشكل مطلق؛ ما قد يؤدي إلى عدم مشاركتهم في أي حلول مستقبلية في غزة تقترحها الولايات المتحدة.