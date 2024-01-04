الأمن الإيراني يلاحق منفذي هجمات كرمان‎

دعا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، أجهزة الاستخبارات في البلاد إلى سرعة متابعة الأدلة التي تم الحصول عليها من موقع الهجمات في محافظة كرمان والتعرف على المنفذين.

وقال المجلس في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية، إنه "يجب تحديد دور العقول الفاسدة التي لعبت دائمًا دورًا من خلال دعم الإرهابيين في الاستهداف الأعمى للرجال والنساء والأطفال الأبرياء".

وأضاف: "على المؤسسات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبؤ والمتابعة والتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والداعمين لها بشكل عادل".

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن هذا البيان جاء بعد عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً لاتخاذ القرارات الميدانية ومراجعة تقارير أجهزة المخابرات والأمن وإنفاذ القانون بشأن منفذي هجمات كرمان.