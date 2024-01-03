بوتين عن تفجيرات كرمان: هجوم "صادم في وحشيته"

ندَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالانفجارين "الصادمين بوحشيتهما" اللذين وقعا، الأربعاء، في جنوب إيران وتسببا بسقوط أكثر من 100 قتيل أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمقتل اللواء قاسم سليماني بضربة أمريكية.

وكتب "بوتين" في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أن "اغتيال أشخاص مسالمين يزورون مقبرة أمر يصدم بوحشيته"، مضيفًا: "نُدين بحزم الإرهاب بأشكاله كلها"، وفق ما أورده الكرملين.