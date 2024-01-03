نائب رئيس البرلمان الإيراني يتهم إسرائيل بالضلوع بتفجيرات كرمان

حمَّل نائب رئيس البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الأصولي المتشدد، مجتبى ذو النوري، إسرائيل مسؤولية التفجيرين اللذين استهدفا زوار مرقد الجنرال قاسم سليماني.

وقال "ذو النوري" في تصريح لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عدم الانتحار" في انفجاري كرمان يُظهر أنه "عمل من أعمال النظام الصهيوني"، مضيفًا: "سنعاقب النظام الصهيوني بثأر ستكون له قيمة عملياتية عالمية".

ولم يحمَّل المسؤولون الإيرانيون أي جهة مسؤولية التفجيرات، كما لم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في كرمان.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم غدٍ الخميس، حدادًا عامًا في عموم البلاد وذلك عقب سقوط أكثر من 100 قتيل، فضلاً عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 211 شخصًا.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".