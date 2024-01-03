نائب رئيس البرلمان الإيراني يتهم إسرائيل بالضلوع بتفجيرات كرمان
حمَّل نائب رئيس البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الأصولي المتشدد، مجتبى ذو النوري، إسرائيل مسؤولية التفجيرين اللذين استهدفا زوار مرقد الجنرال قاسم سليماني.
وقال "ذو النوري" في تصريح لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "عدم الانتحار" في انفجاري كرمان يُظهر أنه "عمل من أعمال النظام الصهيوني"، مضيفًا: "سنعاقب النظام الصهيوني بثأر ستكون له قيمة عملياتية عالمية".
ولم يحمَّل المسؤولون الإيرانيون أي جهة مسؤولية التفجيرات، كما لم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في كرمان.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم غدٍ الخميس، حدادًا عامًا في عموم البلاد وذلك عقب سقوط أكثر من 100 قتيل، فضلاً عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 211 شخصًا.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".
بدوره، أعلن إبراهيم عزيزي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن عقد اجتماع استثنائي للجنة الأمن القومي، وقال إنه سيتم التحقيق بحادثة كرمان من جميع الزوايا.
وفي حديثه لوكالة أنباء "جوان" الحكومية، حذَّر "العوامل الإجرامية والفعالة والمحفزة والداعمة" لحادثة كرمان من أن "الجمهورية الإسلامية ستنتقم بشدة".
ووفقًا له، سيسافر وفد إلى كرمان لإجراء تحقيق سريع في الحادثة من جميع الجوانب، وتقديم تقرير تكميلي للشعب الإيراني.
وفي أعقاب الانفجارات القاتلة في الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني في كرمان، توعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، بمعاقبة مرتكبي هذا الهجوم بـ"الطرق المناسبة".
وقال إيجي إن "أجهزة الاستخبارات والأمن وتطبيق القانون ملزمة بملاحقة كافة خيوط ومرتكبي هذه الجريمة بالسرعة والدقة، وتسليمهم إلى القضاء في البلاد".
كما أمر السلطات القضائية في إيران ببذل أقصى جهودها للقبض على منفذي الهجوم من خلال متابعة منفذي الهجوم.