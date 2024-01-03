ما حقيقة مقتل قائد كبير في الحرس الثوري بتفجيرات كرمان؟

نقلت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه "لا صحة لمقتل قائد كبير في الحرس جراء تفجيرات كرمان، التي وقعت بالقرب من مقبرة شهداء كرمان".

وبحسب المصدر، فإنه "عقب التفجيرين الإرهابيين في كرمان، زعمت بعض المنصات الإسرائيلية أن أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني قُتل في هذا الانفجار، وهذا غير صحيح ولم يكن أي من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني متواجدين في منطقة الانفجار".

وفي سياق متصل، قالت هيئة الطوارئ في إيران إن عدد المصابين جراء التفجيرات في كرمان وصل إلى 188 شخصا حتى الآن، والجيش أرسل طائرة من طراز C130 لنقلهم بشكل عاجل.