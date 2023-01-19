جماعة أفغانية: مقتل قائد في طالبان إثر هجوم بقندهار

وأضافت، أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد قادة "القاعدة 205" لجيش طالبان مع اثنين آخرين من الحركة في قندهار".

وظهرت جبهة التحرير الأفغانية في عام 2021 بقيادة الجنرال ياسين ضياء، رئيس الأركان السابق للجيش الأفغاني.

ونشرت الجبهة مقطع فيديو وقالت إن الحادث وقع في حي مدد بمدينة قندهار، ولم يصدر أي تعليق من قيادة طالبان بشأن ما ذكرته الجبهة المعارضة.

وحذرت الجبهة الأفغانية حركة طالبان من أن عمليات "الانتقام" لهذه الجبهة ستتواصل في مختلف مقاطعات أفغانستان ضد هذه المجموعة.

وجاء في هذا البيان: "مقاتلو هذه الجبهة يحذرون المرتزقة المحتلين بشدة من اضطهاد ومضايقة القوات العسكرية والمدنيين وإلا سيتم استهدافهم".