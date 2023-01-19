طالبان: لدينا أكثر من 12 ألف معتقل ليس بينهم سياسيون أو معارضون
كشفت حركة طالبان الأفغانية، يوم الأربعاء، عن وجود أكثر من 12 ألف معتقل في سجون البلاد، مشيرة إلى أنه ليس من بينهم سجناء سياسيين أو معارضين" لحكومة الحركة.
وقالت إدارة السجون التابعة لحكومة طالبان، إن "هناك نحو 12 ألف و500 سجين في كابول ومحافظات أفغانستان، لكن لا يوجد بينهم سجناء سياسيون أو معارضون للحكومة".
ومع وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس 2021، كانت السجون الأفغانية فارغة وتم إطلاق سراح جميع السجناء.
وهناك 800 امرأة مسجونة الآن في كابول والمحافظات، يقضي بعضهن ليلًا ونهارًا في السجن مع أطفالهن.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"بي بي سي"، إنها تراقب الوضع في السجون وتقدم ثلاث وجبات في اليوم لأكثر من 12 ألف سجين.
وكانت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وصلت إلى كابول على رأس وفد رفيع المستوى من هذه المنظمة لمناقشة أوضاع النساء والفتيات مع طالبان.
وهذا هو أعلى وفد أممي يزور أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
والتقت أمينة محمد، بأمير خان متقي، وزير خارجية حكومة طالبان في كابول، الذي أكد على ضرورة أن "يحصل وفد الأمم المتحدة على صورة حقيقية لأفغانستان وإظهارها للمجتمع العالمي".
من جانبه، نقل عبدالقهار بلخي المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عن أمينة قولها، إن "الغرض من رحلتها إلى كابول هو مراقبة الوضع عن كثب ونقل رسالة المجتمع الدولي إلى حكومة طالبان".
وكتب بلخي أن متقي قال في هذا الاجتماع: "واجهتنا العديد من القضايا في البداية، لكن لحسن الحظ تم الاهتمام بمعظمها، وتم تخفيض زراعة المخدرات إلى الصفر، وتم ضمان الأمن وفتحت المدارس لما يقرب من 10 ملايين طالب".
ومعت حركة طالبان الفتيات من الذهاب إلى المدرسة من الصف السادس فما فوق وفي المستوى الجامعي، وكذلك من العمل في المنظمات غير الحكومية.
لكن متقي قال إن "النساء يعملن في قطاعي التعليم والصحة، في حين أن من اعتاد العمل في المكاتب الحكومية لا يأتون إلى المكتب، بل يحصلون على رواتبهم في المنزل"، مضيفا أن "عدد السجينات انخفض بشكل ملحوظ وتم توفير تسهيلات واسعة في قطاع الأعمال".