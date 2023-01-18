تويتر يسحب "العلامة الزرقاء" من مسؤول كبير في طالبان

وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، اليوم، أنه "بعد يوم من تسلم الجنرال موبين خان، المتحدث السابق باسم القيادة الأمنية لطالبان في كابول، إشارة تويتر الزرقاء الخاصة بحسابه مقابل دفع مبلغ مالي، الأمر الذي تسبب بردود فعل واسعة، دفع ذلك شركة "تويتر" إلى إزالة العلامة الزرقاء من حساب الجنرال موبين".

وأشارت تقارير صحفية أمس الثلاثاء، إلى أن عددا من الأشخاص في حركة طالبان تسلموا "العلامة الزرقاء" بعد دفع الأموال اللازمة لذلك لشركة "تويتر".

وفي السابق، كانت الحسابات التي تحمل علامة التحقق "علامة زرقاء" تعني "الحسابات النشطة والمهمة والصالحة للمصلحة العامة"، التي تم التحقق منها بواسطة "تويتر" نفسه ولا يمكن شراؤها.