ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم "إسقاط" قانون الهجرة

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية جيرالد درامانين على خلفية تفجر أزمة سياسية في البلاد، عقب إسقاط تحالف بين اليمين واليسار مشروع قانون الهجرة قبل مناقشته في البرلمان.

وبعد يوم من رفض تصويت نواب الجمعية العامة في فرنسا لصالح قانون الهجرة، تثار تساؤلات في الأوساط الفرنسية بشأن مستقبل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي قدم استقالته ورفضت، وأيضًا بشأن البرلمان الذي تتعالى الأصوات لحله.

ومثلما كان متوقعًا، تعرض قانون الهجرة إلى نكسة، إذ صوت النواب من اليسار واليمين لصالح رفض المشروع، الذي قدمه دارمانين، حتى قبل بدء المناقشات.