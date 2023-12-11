لوموند: ماكرون يخسر حليفًا سياسيًّا بارزًا

في تحول سياسي كبير أعلن دانيال كوهين بنديت، عضو البرلمان الأوروبي السابق، رسميا إنهاء تحالفه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن كان من أبرز حلفائه منذ عام 2017.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن كوهين بنديت، وهو شخصية مؤثرة يمتد تاريخها إلى أحداث أيار/ مايو 1968 (فترة من الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء فرنسا) يعزو هذا القرار إلى "خيبة أمل فكرية" عميقة.

وأشارت إلى أن بنديت يتأمل الآن حماسته القديمة لإستراتيجية ماكرون التي تهدف إلى تجاوز الانقسامات السياسية التقليدية، ويعبر كيف أفسحت هذه الرؤية نفسها الطريق الآن لما يعتبره عودة إلى "العالم القديم".