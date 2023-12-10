سياسات ماكرون تدفع الفرنسيين إلى "اليمين المتطرف"

تدفع سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين للتقارب مع اليمين المتطرف والاستعداد للتصويت له في المحطات الانتخابية المقبلة، وسط غياب "استراتيجية فعّالة" من قبل ماكرون لمواجهة رياح التغيير هذه، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن "معسكر ماكرون يكافح من أجل إيجاد استراتيجية فعالة لمواجهة تقدم اليمين المتطرف، فقد حافظ الرئيس في بعض الأحيان على موقف غامض فيما يتعلق بحزب الجبهة الوطنية، الخصم الأقرب لمواجهته في صناديق الاقتراع".

وأكد أنّ "إيمانويل ماكرون يتلقّى رسائل مثيرة للقلق من المسؤولين المنتخبين في معسكره منذ عدة أسابيع، وقد صرح الناخبون بذلك بشكل لا لبس فيه لبرلمانيين من عصر النهضة، حين قالوا سوف نصوت لحزب التجمع الوطني خوفاً من صعود زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون، وبسبب السخط تجاه رئيس الجمهورية المتهم بالغطرسة".

وأردف أنّ "الشعب الفرنسي بات على استعداد لوضع بطاقة الاقتراع لليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة، ويقرّ أحد مستشاري القصر الرئاسي بأنّ هذا التوجه ظاهرة متنامية وقد تم تحذيرنا منها"، مشيرا إلى أنّه "بعد فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية 2017، كان قد أقسم بأنه سيبذل كل ما في وسعه حتى لا يكون لدى الفرنسيين أي سبب للتصويت لصالح اليمين المتطرف، وحتى الآن يكرر ماكرون للمقربين منه بأنه فاز على حزب الجبهة الوطنية مرتين، في 2017 وفي 2022".