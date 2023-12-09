بعد انحسار نفوذها بالساحل الأفريقي.. فرنسا "تغازل" السنغال‎

تأتي الزيارة فيما تواجه فرنسا تراجعا حادا لنفوذها في منطقة الساحل الأفريقي، ولا سيما في الدول التي شهدت انقلابات (النيجر ومالي وبوركينافاسو)، وتراهن باريس على ما بقي لها من دول تُعرف تاريخيا بقربها منها.

وعند وصوله إلى باريس على رأس وفد صغير جدًا مكون من أربعة وزراء، استقبل أمادوبا في قصر ماتينيون من قبل نظيرته إليزابيث بورن، وكان الهدف من الاجتماع مراجعة الالتزامات المختلفة التي تم التعهد بها خلال الدورة الخامسة للندوة الحكومية الدولية، التي عقدت في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2022 في شانز سور مارن.

ووافقت باريس بعد ذلك على الاستجابة لطلب السنغال بتقديم دعم للموازنة بقيمة 150 مليون يورو لمساعدة البلاد على مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا ولاسيما تبعاتها على نقص التزود بالحبوب، وتمت الموافقة عليه أخيرا في يوليو/تموز في شكل قرض ممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي لقائه إليزابيث بورن، دافع أمادوبا مطولاً عن أهمية إستراتيجية السنغال لضمان سيادتها الغذائية، التي تدعمها فرنسا أيضا، كما رحب رئيس الوزراء السنغالي بالتعاون الرياضي بين البلدين، فيما من المقرر أن تستضيف داكار دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026. وتساهم باريس في تنظيم الحدث بمبلغ 15 مليون يورو.

ووفقا للمجلة، تمت مناقشة العديد من القضايا الشائكة الأخرى، بما في ذلك الهجرة؛ إذ تشعر السلطات الفرنسية منذ عدة أشهر بالقلق إزاء التدفق المتزايد للشباب السنغاليين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة، واعترضت البحرية السنغالية 1500 مهاجر بين مايو/أيار و6 سبتمبر/أيلول على طريق الهجرة إلى جزر الكناري أو المغرب.