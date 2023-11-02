تقرير: تحالف بين السنغال وساحل العاج لإعادة بازوم إلى السلطة في النيجر

أبدى الرئيس السنغالي ماكي سال ونظيره رئيس ساحل العاج الحسن واتارا حرصًا على إعادة رئيس النيجر السابق محمد بازوم إلى السلطة، فيما يبدو أنه تحالف من البلدين المجاورَين للتصدي للانقلابات التي عصفت بمنطقة الساحل الأفريقي.

وأفاد تقرير نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي، بأنّ الرئيسَين ناقشا خلال زيارة خاطفة لماكي سال إلى أبيدجان عاصمة ساحل العاج الأزمة النيجرية والمشاكل شبه الإقليمية وقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المقبلة.

ووفقًا للتقرير، فإنّ واتارا قال خلال الزيارة التي وصفها بـ "العائلية": "نريد أن نتحدث عن المنطقة وقضاياها الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي تعاني منها، سواء على مستوى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وكذلك الوضع في القارة والوضع الدولي".