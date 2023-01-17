إيران ترفض تسليم جثة علي رضا أكبري لعائلته

رفضت السلطات الإيرانية، تسليم جثة المواطن البريطاني الإيراني "علي رضا أكبري" الذي تم إعدامه السبت الماضي، إلى عائلته لدفنه في مدينة شيراز مسقط رأسه وفق وصيته.

وقال أفراد عائلة علي رضا أكبري، الإثنين، لصحيفة الغارديان البريطانية، "إن السلطات في الجمهورية الإسلامية منعتهم من رؤية جثة أكبري"، مضيفين إن "السلطات منعت أيضا دفن جثمان علي رضا أكبري في مقبرة في شيراز طبقا لوصية الراحل".