بعد إعدام "أكبري".. بريطانيا تتوعد إيران بـ"المحاسبة"

توعد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، يوم الإثنين، بمحاسبة إيران، وذلك بعد إعدام سلطات طهران نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي رضا أكبري، الذي يحمل أيضًا جنسية المملكة المتحدة.

وقال كليفرلي في كلمة أمام البرلمان: "ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران. المحاسبة ستتم".

وأشار إلى أن "النظام الإيراني استدرج أكبري إلى العاصمة طهران، ثم عذبه وأعدمه".