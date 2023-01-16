بعد إعدام "أكبري".. بريطانيا تتوعد إيران بـ"المحاسبة"
توعد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، يوم الإثنين، بمحاسبة إيران، وذلك بعد إعدام سلطات طهران نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق علي رضا أكبري، الذي يحمل أيضًا جنسية المملكة المتحدة.
وقال كليفرلي في كلمة أمام البرلمان: "ننظر مع الحلفاء في المزيد من الخطوات لمواجهة إيران. المحاسبة ستتم".
وأشار إلى أن "النظام الإيراني استدرج أكبري إلى العاصمة طهران، ثم عذبه وأعدمه".
ويوم السبت، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام علي رضا أكبري، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار الحكم بناء على تهم "بالتجسس لصالح بريطانيا".
ونددت بريطانيا بالإعدام، وكانت أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عامًا)، الذي ألقي القبض عليه عام 2019، لها "دوافع سياسية"، وطالبت بالإفراج عنه.
ووصف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الإعدام بأنه "فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية".
ويمثل حكم الإعدام حالة نادرة تعدم فيها إيران مسؤولًا في الخدمة أو مسؤولًا سابقًا.
وحدثت آخر حالة مماثلة في عام 1984، حينما أُعدم قائد البحرية الإيراني بهرام أفضلي بعد اتهامه بالتجسس لصالح الاتحاد السوفييتي.