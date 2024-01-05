"العنصرية المؤسسية".. اعترافات تؤكد انتهاكات الشرطة البريطانية ضد السود

قال رئيس مجلس الشرطة الوطنية في بريطانيا، غافين ستيفنس، إن العنصرية في الشرطة عملية مؤسسية، داعيا إلى إعادة تصميم أساسية للسياسات والممارسات الوطنية للقضاء على التمييز.

وأضاف ستيفنس، في مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية"، أن السود لا ينبغي أن يعانوا بعد من الاستخدام العنصري للقوة.

وأوضح: "مسؤولية القيادة تقع على عاتقنا أن نصف لهم ما تعنيه (العنصرية المؤسسية) وما لا تعنيه. ولا يعني ذلك أن جميع رجال الشرطة عنصريون".

وأكد أن "الطريقة التي صُممت بها سياساتنا وإجراءاتنا ونُفِّذت بها لسنوات عديدة لم تُشرَك فيها أصوات السود في تصميم تلك الممارسات وتنفيذها، ما أدى إلى أن نحصل على نتائج غير متناسبة في أماكن ينبغي أن تكون فيها نتائج مرضية"، معتبرًا أن المناقشة الأكثر فائدة التي ينبغي أن تجريها الشرطة في المستقبل تتمثل في كيفية إعادة تصميم السياسات، والممارسات، والتنفيذ، لإزالة ذلك التمييز.