التعليم المنزلي.. خيار الأسر الأمريكية لإبعاد أبنائها عن العنصرية والتنمر

قال تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي إن أسرا أمريكية وجدت في التحول نحو التعلم المنزلي خيارها الوحيد لإبعاد أبنائها عن أجواء تسودها العنصرية والتنمر، خاصة الأطفال من ذوي البشرة الداكنة.

ووصف التقرير التحول الملحوظ في مشهد التعليم في الولايات المتحدة، مع ظهور التعليم المنزلي كنموذج هو الأسرع نموًّا في البلاد.

ووفقًا للموقع فقد شهد التعليم المنزلي تزايدًا في نسبة الإقبال عليه، تمثلت في نحو 1.9 إلى 2.7 مليون طالب في العام الحالي فضلوا الدراسة من البيت.

ومع أن التعليم بالبيت لا يزال يشكل أقلية مقارنة بالتعليم النظامي، إلا أن الأمر المثير للاهتمام هو الأسباب التي تدفع أولياء الأمور إلى اختيار هذا النوع من التعليم لأبنائهم.

ووفق الموقع فإن هناك أكثر من سبب يدفع الأهالي لاعتماد هذا النموذج التعليمي، أولها عدم الرضا عن التعليم الافتراضي خلال فترة جائحة كورونا، إذ وجد العديد من العائلات أن التعليم المنزلي يوفر نهجًا فرديًّا مخصصًا للتعليم، يلبي الاحتياجات الخاصة لكل طفل بحسب وتيرة التعلم.