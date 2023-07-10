"وول ستريت جورنال": مدارس أمريكية توظف "الروبوتات" للحفاظ على الأمن
بدأت بعض المدارس الأمريكية بالاعتماد على "الروبوتات" في مهام الحفاظ على أمنها والتصدي لحوادث إطلاق النار في الحرم المدرسي.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "مدرسة سانتا في، الثانوية بولاية نيومكسيكو أصبحت من بين أولى المدارس الأمريكية التي تختبر روبوتًا مستقلًّا يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرّف على مداخل ومخارج الحرم المدرسي وساعات تطبيق النشاطات المدرسية المعتادة".
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التجربة تأتي في سياق برنامج تجريبي بدأ منذ حزيران/ يونيو الماضي ويستمر لستين يومًا لاختبار فاعلية تلك الروبوتات.
ونقلت الصحيفة عن آندي سانشيز، مدير المشروع في شركة "تيم فيرست تكنولوجيز" ومقرها مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو، قوله إن "تلك الروبوتات توفر لقطات فيديو بزاوية ٣٦٠ درجة وتحتوي على سبع كاميرات وبطارية تدوم لـ20 ساعة في كل منها، بحيث يمكن إصدار تنبيهات حول وجود مطلق نار نشط والتحرك نحو المشتبه فيه بالإضافة إلى إرسال لقطات مصورة إلى السلطات المختصة".
ويعتبر الأمن المدرسي في الولايات المتحدة مصدر قلق كبير للسلطات في ظل تزايد حوادث إطلاق النار داخل المدارس، والتي كان أعنفها حادثة إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في جنوب تكساس العام الماضي وراح ضحيَّتَها 19 طفلا واثنان من المدرسين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة بين كانون الثاني/ يناير وأبريل/ نيسان من العام الجاري شهدت وقوع نحو 146 حادث إطلاق نار جماعي داخل المدارس على مستوى البلاد.
وتجاوز هذا الرقم إجمالي حوادث إطلاق النار التي وقعت في الفترة ذاتها خلال السنوات الـ4 الماضية.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"