"وول ستريت جورنال": مدارس أمريكية توظف "الروبوتات" للحفاظ على الأمن

ونقلت الصحيفة عن آندي سانشيز، مدير المشروع في شركة "تيم فيرست تكنولوجيز" ومقرها مدينة ألباكركي بولاية نيومكسيكو، قوله إن "تلك الروبوتات توفر لقطات فيديو بزاوية ٣٦٠ درجة وتحتوي على سبع كاميرات وبطارية تدوم لـ20 ساعة في كل منها، بحيث يمكن إصدار تنبيهات حول وجود مطلق نار نشط والتحرك نحو المشتبه فيه بالإضافة إلى إرسال لقطات مصورة إلى السلطات المختصة".

ويعتبر الأمن المدرسي في الولايات المتحدة مصدر قلق كبير للسلطات في ظل تزايد حوادث إطلاق النار داخل المدارس، والتي كان أعنفها حادثة إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في جنوب تكساس العام الماضي وراح ضحيَّتَها 19 طفلا واثنان من المدرسين.