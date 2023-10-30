طفرة في المواليد.. هل يستفيد العالم من "زلزال الشباب" الأفريقي؟

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" عن تغير مذهل يجري الآن في القارة الأفريقية في ظل توقعات بأن يتضاعف عدد سكان القارة إلى ما يقارب 2.5 مليار نسمة خلال ربع القرن المقبل، وهي الحقبة التي لن تؤدي إلى إحداث تحول في العديد من البلدان الأفريقية وحسب، بل ستعيد أيضا تشكيل علاقات هذه الدول الأفريقية بشكل جذري مع بقية دول العالم، وفق خبراء.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات المواليد في الدول الأكثر ثراء، مما يخلق قلقا بشأن كيفية رعاية مجتمعاتها المتقدمة في السن ودفع تكاليفها، نجد أن طفرة المواليد الجدد في القارة الأفريقية متواصلة على قدم وساق، مما يرفع أعداد السكان الأصغر سنا والأسرع نموا على مستوى العالم ككل.

كما بين التقرير أن الأفارقة كانوا يشكلون 8% من سكان العالم في عام 1950 لكنهم وبعد قرن من الزمان سوف يمثلون ربع البشرية، وسيشكلون ما لا يقل عن ثلث سكان العالم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما، بحسب توقعات الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير أن متوسط ​​العمر في القارة الأفريقية يبلغ 19 عاما، فيما يبلغ هذا المعدل في الهند التي تعتبر الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم 28 عاما، أما في الصين والولايات المتحدة فهو 38 عاما.

واعتبرت الصحيفة أن الآثار المترتبة على ما يسميه البعض "زلزال الشباب" هائلة ولكنها غير مؤكدة، ومن المرجح أن تتباين بشكل كبير عبر القارة الأفريقية التي تضم ثقافات لا حصر لها.