تقرير يحذر من استغلال وكالات عرض الأزياء للمهاجرين الأفارقة

تشكل وكالات عرض الأزياء ملاذًا للاجئين الفارين من الدول الأفريقية التي مزقتها الحرب، وسط تحذيرات من الاستغلال والتحديات التي تواجهها هذه النماذج الطموحة، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

ويقول التقرير، إن وكالات عرض الأزياء تتجه بشكل متزايد نحو اللاجئين الشباب من الدول الأفريقية، ما يوفر لهم الفرصة لممارسة مهنة في صناعة الأزياء، لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة صنداي تايمز يكشف عن شبكة معقدة من الآمال والاستغلال والتحديات التي تواجهها هذه النماذج الطموحة.

وقالت صحيفة التايمز، إن مخيم كاكوما للاجئين في كينيا، الذي يأوي 280 ألف شخص، كثير منهم من جنوب السودان الذي مزقته الحرب، يعد مثالًا حيًا لهذه القصة.

يقدم المخيم، الذي تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بصيص أمل لأولئك الذين عانوا من الصعوبات والعنف في بلدانهم الأصلية، وفي ظل هذه البيئة الصعبة، يبحث الكشافة المحليون عن المواهب في عرض الأزياء، بينما تستكشف بعض الوكالات من خلال حسابات اللاجئين على إنستغرام.