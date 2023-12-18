الرئيس الصربي يعلن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن "الحزب التقدمي الصربي" الذي يتزعمه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية، الأحد، وسط اتهامات من المعارضة بحصول عمليات تزوير.

ومن المقرر أن تُعلن النتائج الرسمية للانتخابات في وقت متأخر الاثنين، لكن الرئيس وبعد ساعات فقط من إغلاق مراكز الاقتراع ظَهَر واثقا من أداء حزبه.

وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحافي "سيكون لدينا غالبية مطلقة في البرلمان من 127 مقعدا"، موضحا أنه تم فرز نحو 76 % من الأصوات. وأضاف بينما كان يحتفل بالفوز "مهمتي كانت بذل كل ما باستطاعتي لضمان غالبية مطلقة في البرلمان".