رئيس صربيا: أتلقى كل يوم أكثر من 200 تهديد بالقتل

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه يتلقى كل يوم نحو 200 تهديد بالقتل، جاء ذلك تعليقًا على مسيرة احتجاج ظهرت فيها دمية مشنوقة عليها صورته.

وقال الرئيس فوتشيتش: "أنا رئيس الجمهورية، ومن مهامي أن أتحمَّل حتى تهديدات القتل".

وأضاف: "أتلقى كل يوم أكثر من 200 تهديد بالقتل، عندما تكون رئيسًا، عليك أن تتعلم كيف تتحمَّل ذلك".

وأدلى فوتشيتش بهذا التصريح في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم وزارة الداخلية، كما أشاد بعمل وزير الداخلية براتيسلاف غاشيتش، قائلًا إن الأخير "يعمل مثل ساعة سويسرية".