الناخبون في صربيا يدلون بأصواتهم‭ ‬اليوم في انتخابات مبكرة

يدلي‭‭‭ ‬‬‬الناخبون في صربيا بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات مبكرة يرى المراقبون أنها محاولة من الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي الشعبوي للفوز بولاية أخرى مدتها أربع سنوات، بعد حادثتي إطلاق نار داميتين في وقت سابق من هذا العام مما نال من شعبيتهما.

ويتنافس 18 حزبا وتحالفا على 250 مقعدا فى البرلمان ويسعون جاهدين لكسب أصوات الناخبين البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة. والحد الأدنى لدخول البرلمان هو 3 بالمئة من الأصوات. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) وتغلق عند الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وكان 18 شخصا بينهم تسعة طلاب قد لقوا حتفهم في حادثتي إطلاق نار في مايو أيار الماضي مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع هزت قبضة فوتشيتش وقبضة الحزب التقدمي الصربي الشعبوي المستمرة منذ عشر سنوات على السلطة في البلاد. وزادت حدة المعارضة بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ 8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتتهم أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان فوتشيتش وحزبه برشوة الناخبين وتكميم الحريات الإعلامية والعنف ضد المعارضين والفساد والعلاقات مع الجريمة المنظمة. وينفي فوتشيتش وحلفاؤه هذه الاتهامات.