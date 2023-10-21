الاتحاد الأوروبي يطالب صربيا وكوسوفو بالعودة للحوار

وأضاف: "إذا لم يكن هناك حوار فقد يتكرر التصعيد".

وأثار تبادل إطلاق النار، الشهر الماضي، قلقًا دوليًا جديدًا بشأن الاستقرار في كوسوفو التي تسكنها أغلبية من العرقية الألبانية، وأعلنت استقلالها عن صربيا، في العام 2008، بعد انتفاضة مسلحة وتدخل حلف شمال الأطلسي، العام 1999.

ويزور لايتشاك المنطقة برفقة المبعوث الأمريكي الخاص لغرب البلقان جابرييل إسكوبار، وممثلين لفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

وبعد إجراء محادثات مع كورتي، ستسافر المجموعة للقاء الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت لاحق اليوم السبت.